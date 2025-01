Das 9 regionais da capital mineira, 5 registraram volumes de chuva superiores a 50mm entre as 18h14 e às 20h14 desta quinta-feira (16/1), quando um forte temporal chegou a causar alagamentos e interdições de vias. Os dados são da Defesa Civil de Belo Horizonte.

As regionais que apresentaram os maiores índices pluviométricos foram Pampulha, Noroeste, Centro Sul, Oeste e Venda Nova, nessa ordem. Confira os registros em toda a cidade:

Regional Volume acumulado de chuva entre as 18h14 e as 20h14 desta quinta-feira (16/1) Barreiro 49,4 mm (14,9%) Centro Sul 54,2 mm (16,4%) Leste 17,6 mm (5,3%) Nordeste 16,4 mm (5,0%) Noroeste 55,4 mm (16,7%) Norte 9,8 mm (3,0%) Oeste 51,6 mm (15,6%) Pampulha 58 mm (17,5%) Venda Nova 51,6 mm (15,6%)

Com as fortes chuvas desta quinta-feira (16/1), quatro regionais já registram, desde o último dia 1º, volumes pluviométricos superiores de 70% do total esperado para todo o mês. Confira os índices acumulados em janeiro:







Regional Volume acumulado de chuva entre as 18h14 e as 20h14 desta quinta-feira (16/1) Barreiro 233,2 mm (70,5%) Centro Sul 231,4 mm (69,9%) Leste 190,6 mm (57,6%) Nordeste 161,8 mm (48,9%) Noroeste 281,6 mm (85,1%) Norte 166,6 mm (50,3%) Oeste 232 mm (70,1%) Pampulha 201,4 mm (60,9%) Venda Nova 217,6 mm (65,8%)

Mais água





A capital e outras 836 cidades de Minas Gerais estão sob alerta de chuva intensa. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os municípios podem registrar até 50 milímetros (mm) de precipitação, com ventos de até 60km/h.

O aviso é válido até as 10h de sexta-feira (17/1). O alerta amarelo, de perigo potencial, indica baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

