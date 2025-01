O atual período chuvoso, que teve início em setembro de 2024, tem causado grandes estragos em Minas Gerais. Segundo a Defesa Civil estadual, nesta segunda-feira (13/1), 56 municípios se encontram em situação de anormalidade (confira a lista abaixo).





Nesse domingo (12/1), o temporal que atingiu as cidades de Ipatinga e Santana do Paraíso, na Região do Vale do Rio Doce, provocou deslizamentos que mataram 11 pessoas nos dois municípios.





Segundo o prefeito de Ipatinga, Gustavo Nunes (PL), além do temporal da madrugada, o fato de ter chovido há dias na cidade deixou a terra encharcada e potencializou os deslizamentos de terra.





Para ajudar, as pessoas podem contribuir com campanhas de arrecadação voltadas para a população de Minas Gerais em situação de vulnerabilidade devido às chuvas, em especial nos dois municípios.

Confira as campanhas oficiais:





SOS Águas





O SOS Águas é uma iniciativa emergencial realizada pelo Servas para prestar assistência às populações afetadas pelas chuvas e períodos de seca que atingem Minas Gerais. As contribuições podem ser feitas via pix (sosaguas@servas.org.br), que são convertidas em créditos para o cartão humanitário.





Com recarga única, o cartão possibilita um menor custo de transporte e logística, além de garantir a autonomia dos beneficiários para adquirirem os itens que realmente precisam.





Também é possível fazer doação de itens essenciais como alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal, de limpeza e água mineral para compor o Kit de Ajuda Humanitária.





Pequenos volumes podem ser entregues na sede do Servas (Av. Cristóvão Colombo, 683 – Funcionários, Belo Horizonte, entre segunda e sexta-feira, das 9h às 17h), enquanto doações de maior porte devem ser agendadas pelo e-mail comunicacao@servas.org.br.





O programa conta com o apoio da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec-MG), Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Ministério Público.





Mais informações no site do Servas.

SOS Chuvas





A campanha SOS Chuvas, realizado pela Cruz Vermelha, recebe doações por meio do site, via pix. Os valores arrecadados também vão para os Cartões Humanitários que são entregues aos beneficiários e gastos de acordo com a necessidade de cada pessoa ou família.





Como a instituição está mudando para uma nova sede, no Bairro Gameleira, Região Oeste de Belo Horizonte, as doações de itens de higiene pessoal, limpeza, água e alimentos não perecíveis estão sendo feitas, momentaneamente, mediante agendamento.





A Cruz Vermelha também oferece cursos de Cuidador da Pessoa Idosa, Cuidador da Pessoa com TEA, entre outros, gratuitamente.

Mais informações no site da Cruz Vermelha.





Ipatingão





A Prefeitura de Ipatinga divulgou que suspendeu o recebimento de doação de roupas no Estádio Municipal João Lamego Netto, mais conhecido como Ipatingão, para priorizar itens como materiais de limpeza, produtos de higiene, água mineral e colchões que, segundo o executivo municipal, são as principais necessidades no momento. Os materiais serão recebidos no hall do estádio.





Endereço: Av. Roberto Burle Marx, s/n - Novo Cruzeiro, Ipatinga





Campanha Sindcomércio





O Sindcomercio Vale do Aço lançou uma campanha de arrecadação em parceria com o Sistema Fecomércio MG. O objetivo é disponibilizar cestas básicas e kits de higiene pessoal que serão encaminhados às autoridades responsáveis pela distribuição.

Para contribuir, é possível doar alimentos não perecíveis, água potável, produtos de higiene pessoal e de limpeza nos seguintes pontos de coleta:





Coronel Fabriciano: Av. Magalhães Pinto, 33 - Centro





Ipatinga: Rua Laguna, 280 - 2º Andar - Veneza





Timóteo: Av. JK, 13G - Loja 2 - Funcionários





Rastro de destruição





Nas últimas 24 horas, o número de mortes quase dobrou após os deslizamentos que ocorreram na região do Vale do Aço, saltando de 13 para 24. Na cidade de Ipatinga foram registradas dez mortes, sendo cinco integrantes de uma mesma família. Já Santana do Paraíso registrou a morte de uma mulher de 36 anos.





De acordo com a prefeitura de Ipatinga, foram 80 mm de chuva em uma hora na madrugada. Somente no Bairro Bethânia, que teve sete mortes, choveu 204 mm ao longo de todo o período. A cidade se encontra em situação de calamidade pública.





A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade foi alagada e teve o atendimento suspenso. O município mobilizou os atendimentos de urgência e emergência para Coronel Fabriciano e Timóteo.





Segundo a Defesa Civil, 40 pessoas tiveram que deixar suas casas e se encontram em abrigos públicos em função de danos em suas residências e se juntam a outros 239 desabrigados em todo o estado, totalizando 279. O número de desalojados chega a 1497.

Em nota, o prefeito de Ipatinga, Gustavo Nunes (PL), reforçou: "O momento que estamos vivendo em nossa cidade é desafiador e de muita dor. As chuvas trouxeram perdas irreparáveis para muitas famílias e afetaram profundamente nossa cidade. Estamos precisando, principalmente, de itens como água mineral, colchões, materiais de limpeza e higiene. Cada contribuição, por menor que pareça, faz uma enorme diferença. Eu agradeço imensamente a todos que já estão colaborando. Vamos seguir com fé e trabalho, pois Ipatinga é uma cidade de gente forte, que não desiste".





Cidades de MG em situação de anormalidade:





Brazópolis

Galiléia

Mendes Pimentel

Rochedo de Minas

Guaranésia

Uberaba

Tapira

Conselheiro Pena

Alfenas

Carlos Chagas

São José da Safira

São Geraldo do Baixio

Franciscópolis

Ouro Verde de Minas

Novo Oriente de Minas

Virgolândia

Curral de Dentro

Glaucilândia

Malacacheta

Sem-Peixe

Salinas

Capelinha

Dom Silvério

Conceição do Pará

Pequeri

Tocantis

Leopoldina

Antônio Carlos

Coronel Fabriciano

Santo Antonio do Aventureiro

Pedra Bonita

Bugre

Raul Soares

Carmo da Mata

Coroaci

Resplendor

Itambacuri

Campos Gerais

Nepomuceno

Caldas

Maripá de Minas

Rio Preto

Laranjal

Diogo de Vasconcelos

Água Boa

Recreio

Acaiaca

Areado

Campo Florido

Mirabela

Claro dos Poções

Pavão

Itabirinha

Guriricema

Argirita