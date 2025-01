Um morador de Ipatinga, na Região do Vale do Aço, flagrou peixes nadando no asfalto após a lagoa do Parque Ipanema transbordar. Na madrugada de domingo (12/1) a cidade foi castigada por um temporal que deixou 10 pessoas mortas, sendo cinco da mesma família.

O local onde os peixes foram flagrados fica bem ao lado da lagoa que transbordou e é usado pelos moradores para fazer caminhadas. Nas imagens, o morador que fez o registro dos peixes brinca: “Aí pessoal, dá pra dar uma pescadinha. O parque Ipanema tá no jeito”.

De acordo com a prefeitura de Ipatinga, a situação da lagoa já está normalizada. O transbordamento ocorreu em função das fortes chuvas, mas o nível das águas já voltou ao habitual.

Temporal de domingo

As chuvas em Ipatinga causaram estragos e feridos. Conforme o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), 11 pessoas morreram em deslizamentos nas cidades de Ipatinga e Santana do Paraíso. De acordo com o prefeito da cidade o temporal também feriu uma pessoa e deixou 150 desalojadas.

Ainda segundo dados da prefeitura, o município registrou 80 mm de chuva em apenas uma hora na madrugada. Nesta segunda-feira (13/01), a cidade continua em alerta para chuvas intensas, podendo chegar a até 100 mm, de acordo com Inmet.

