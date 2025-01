A semana deve começar na capital mineira com o dia nublado e com chuvas, moderadas e fortes, acompanhadas de raios e rajadas de vento ocasionais. Esta é a previsão da Defesa Civil de Belo Horizonte para esta segunda-feira (13/1). Os termômetros devem oscilar entre 17 ºC e 29 ºC.

No restante do estado, a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas nas regiões Noroeste, Norte, Metropolitana, Jequitinhonha, Rio Doce, Mucuri, Central Mineira e Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba.

Nas demais regiões, o céu deverá ficar parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada.

Atenção

O atual período chuvoso que atinge o estado exige cuidado. Até o momento, a Defesa Civil de Minas Gerais contabilizou 13 mortes em decorrência das chuvas, conforme divulgado no boletim mais recente - o número ainda não contabiliza os 10 óbitos registrados em Ipatinga e Santana do Paraíso devido às chuvas na madrugada de domingo (12).

Em caso de chuvas fortes, a recomendação é evitar áreas de inundação e ter atenção especial com áreas de encostas e morros. Se notar rachaduras nas paredes de imóveis ou surgimentos de fendas, o indicado é acionar imediatamente a Defesa Civil.

Principais dicas para agir diante de uma enchente

Ligar imediatamente para o Corpo de Bombeiros pelo número 193

Mudar a rota para desviar de locais possíveis de inundação

Não avançar caso a água esteja na altura da roda ou acima do joelho

Caso a água suba, não enfrentar a enxurrada. Subir em cima do carro é a melhor decisão

Se for levado pela água, tente se segurar em locais pesados e firmes, como postes

Mantenha a calma e aguarde a chegada das equipes de resgate

