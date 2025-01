União de forças para salvar a Igreja Nossa Senhora da Conceição, que teve parte destruída – uma parede e o telhando desabaram –, na noite de sexta-feira (10/1), durante tempestade em Cachoeira de Pajeú, no Vale do Jequitinhonha, em Minas. Na tarde deste domingo (12), o secretário Municipal de Cultura e Turismo de Cachoeira de Pajeú (município com 9,5 mil habitantes, distante 72 quilômetros da capital), Gabriel Ramos dos Santos, garantiu que o templo datado de 1863 será reconstituído.

“Trata-se da construção mais antiga de nossa cidade, onde tudo começou. Embora a igreja (dedicada à padroeira) não seja tombada pelo município, e sim inventariada, vamos buscar recursos para as obras”, afirmou Gabriel.

O secretário municipal explicou que na segunda-feira (13), equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil Estadual chegarão a Cachoeira de Pajeú para avaliar a extensão dos danos na edificação de adobe, do século 19, e orientar sobre providências a serem tomadas. “Felizmente, ficaram três paredes. Sem dúvida, vamos salvar a igreja”, acrescentou.

Também neste domingo, dom Geraldo dos Reis Maia, bispo da diocese de Araçuaí, à qual o templo está vinculado, esteve na cidade e divulgou um comunicado aos paroquianos diante da "triste notícia do desabamento parcial da antiga igreja matriz". Dom Geraldo escreveu que "é necessário superar qualquer tentação de encontrar culpados em relação a essa fatalidade".

E mais: "Esta é uma oportunidade para unir as forças das lideranças da paróquia e do município com o objetivo de reconstruir um templo católico que representa a fé, a história e a cultura do seu povo".





Já o secretário de Estado de Cultura e Turismo (Secult), Leônidas Oliveira, informou que vai oferecer à prefeitura local a possibilidade de entrar no Programa Restaura Minas e oferecer auxílio técnico para escoramento do templo até a tramitação dos projetos. O presidente do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha-MG) vai indicar as possibilidades de obtenção de recursos, e oferecer a visita de técnicos da instituição.

Chuva forte

No início da noite de sexta-feira (10), por volta das 18h30, uma parede lateral caiu e o telhado desabou, conforme contou o titular da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, padre Fábio Alves de Oliveira. A capela-mor e o batistério não foram atingidos, não se registrando, portanto, destruição de imagens e outras peças sacras.

O temor, segundo o pároco, está agora na casa paroquial, localizada ao lado do templo: “Se cair mais uma parte do templo, todo em adobe, seremos atingidos”. Ele lembrou que a igreja, que foi matriz até a construção de uma nova, sediava missas, casamentos e outras celebrações católicas. No momento do desabamento, não havia ninguém no interior da igreja. No sábado, a Defesa Civil Municipal esteve no local, sendo suspensas todas as celebrações religiosas.