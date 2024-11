Um homem de 30 anos foi preso na tarde desse domingo (24/11), suspeito de danificar imagens sacras da Paróquia de Santo Antônio, no Centro de Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. De acordo com o pároco do templo, o padre Carlos Magno Santana da Costa, o rapaz disse estar em surto psicótico durante o ato, mas acredita-se que a ação esteja relacionada com intolerância religiosa.





De acordo com a Polícia Civil (PC), o homem foi conduzido, ouvido e autuado em flagrante delito pelos crimes de dano e ultraje a culto e impedimento ou perturbação de ato a ele relativo. Ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficou à disposição da Justiça para as medidas legais cabíveis. A Polícia Militar (PM) realizou a prisão.

Segundo o padre Carlos Magno Santana da Costa, ele foi avisado por um secretário da igreja que o local havia sido invadido. Ao chegar na igreja, se deparou com o cenário de destruição, que jamais tinha imaginado antes. O vândalo arrombou duas portas para ter acesso ao interior do templo e destruiu, ao todo, nove imagens sacras da década de 1940 (confira imagens abaixo).

“Meu secretário me ligou pedindo para eu ir na igreja, pois ela havia sido arrombada. Quando eu chego, me deparo com a maioria das imagens no chão, quebradas. Ele arrombou duas portas da igreja para entrar e quebrou nove imagens, incluindo três recém restauradas”, disse o pároco.

Questionado sobre o valor estimado do prejuízo, o religioso não soube dizer, porque algumas imagens são da década de 1940, quando a igreja foi fundada. Para ele, o maior prejuízo é o sentimental e espiritual, uma vez que se trata de um “valor inestimado”. Ao todo, duas imagens de Santo Antônio, duas de Nossa Senhora Aparecida, e uma de Santa Teresinha, São Francisco de Assis, São Judas Tadeu, Santa Luzia e São Sebastião foram destruídas.

“O valor histórico dos danos é maior do que o financeiro. O povo está completamente estarrecido. As senhorinhas iam entrando na igreja e chorando [ao ver as imagens quebradas]. É um valor sentimental e religioso inestimado”, lamenta Carlos Magno.

Segundo familiares, o homem faz uso de medicação controlada e é acompanhado pelo Centro de Atenção Psicossocial (Caps). A família informou que ele teria deixado de fazer uso dos medicamentos nos últimos dias e, por isso, surtou. Antes de ser preso, ele foi encaminhado ao hospital sob escolta policial.

“O sentimento é de estar ferido, mas nós estamos nos unindo para dar conta e reconstruir a igreja. Eu fiz contato com o restaurador que restaurou algumas imagens da igreja antes e estão vendo o que será possível. A igreja vai bancar o valor, a comunidade vai fazer campanha para arcar com os gastos, porque a família [do suspeito] não terá dinheiro”, conclui o padre.

Em nota, o Bispo Diocesano, Dom Geraldo Maia, também lamentou o ocorrido. “Estamos consternados com tamanha destruição! Acionada a Polícia Militar, que esteve presente no local, aguardamos as devidas apurações! As primeiras suspeitas indicam que a ação tenha sido realizada por uma pessoa em surto psicótico. Prestamos nossa solidariedade ao Pároco local, Pe. Carlos Magno, e a todos os paroquianos de Santo Antônio”, diz.

O bispo ainda agradeceu a solidariedade recebida pelos fiéis e exige que autoridades responsáveis apurem os fatos ocorridos. De acordo com ele, “o Estado Laico, como Estado Democrático de Direito, supõe relações de respeito e tolerância religiosa, para se edificar o bem comum e a justiça social”.

A Associação de Pastores Evangélicos de Araçuaí (Apea), em conjunto do Conselho de Pastores da cidade (Conpara), manifestou repúdio diante da ação do suspeito, que é evangélico. Em nota, a associação disse que reprova o ato e se solidariza com a comunidade católica.

“Nos colocamos à disposição para juntos resistirmos a qualquer manifestação de vandalismo e atitudes que venham impedir a nossa liberdade constitucional de culto”, diz em nota.



*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos