Uma criança, de 11 anos, e um adolescente, de 13 anos, foram apreendidos pela Polícia Militar suspeitos de furtar bolas e outros brinquedos de uma escola municipal em Caratinga, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. De acordo com informações da Polícia Militar, um outro jovem correu com o material furtado do interior da escola. Segundo a Polícia Militar, os furtos aconteceram neste sábado (23/11) e domingo (24/11).





Por causa do primeiro furto no sábado, os policiais intensificaram o patrulhamento preventivo do bairro no domingo. Durante a patrulha, conforme o registro policial, os militares escutaram barulho de pessoas dentro da escola e pararam para identificar a origem. De acordo com os militares, três crianças foram avistadas próximo à quadra de futebol do colégio.





Conforme registro policial, as crianças teriam corrido para o lado direito da escola, em uma possível fuga. Com isso, a equipe solicitou uma outra viatura da Polícia Militar no local. Uma criança, de 11 anos, e um adolescente, de 13 anos, foram apreendidos quando tentavam pular o muro do colégio. Já um terceiro jovem conseguiu fugir da apreensão com alguns materiais furtados.





Os militares, em contato com a diretora do colégio, conseguiram abrir o colégio para verificar se havia mais alguém no interior. Diante da negativa, conforme registro policial, os agentes fizeram contato com os responsáveis legais dos jovens apreendidos.





Dentro da casa dos suspeitos, os policiais conseguiram recuperar outras bolas vindas do furto de sábado. Na escola municipal, a perícia técnica percebeu que a dobradiça superior da porta de uma sala de aula estava danificada e que o subsolo, onde ficavam mais bolas foi arrombado.

Além de 33 bolas de basquete, vôlei, pilates e futebol, foram apreendidos um jogo de pingue- pongue, rede de pingue-pongue, bolinha de totó, um baralho de Uno, um estilete, jogo Hora do Rush e um troféu de jogos estudantis de 2018.