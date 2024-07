Celulares e material aprendido no cumprimento de mandado de busca e apreensão

A Operação Guardiões da Infância de combate ao abuso sexual infantil foi deflagrada pela Polícia Federal, nesta terça-feira (30/7). O alvo é um homem de 21 anos suspeito de envolvimento em abuso sexual infantil na cidade de Caratinga, no Vale do Rio Doce. Foi cumprido mandado de busca e apreensão expedido pela Vara Federal de Manhuaçu na residência do homem.





Segundo a Polícia Federal, o principal objetivo é a obtenção de novos elementos de prova que corroborem os indícios já existentes de armazenamento e aquisição de conteúdo alusivo a abuso sexual infanto-juvenil, visto que os equipamentos utilizados guardam vestígios fundamentais para a comprovação da autoria delitiva.





Fornecer, divulgar, publicar e posse de material pornográfico infantil constitui grave violação aos direitos humanos a que o Brasil se comprometeu a reprimir quando da assinatura e ratificação da Convenção sobre os Direitos da Criança e de seu Protocolo Facultativo referente à Venda de Crianças, Prostituição e Pornografia Infantil.