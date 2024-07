Homem estuprou duas mulheres em um intervalo de três semanas no Centro-Oeste de Minas

Um homem de 34 anos, investigado por estuprar duas mulheres em Arcos e Lagoa da Prata, ambos municípios no Centro-Oeste de Minas, foi preso nessa sexta-feira (26/7). O caso foi divulgado pela Polícia Civil de Minas Gerais nesta segunda (29/7).

Em seu depoimento, a primeira vítima, de 48 anos, relatou que o agressor chegou a ameaçá-la, dizendo que voltaria quando quisesse, depois de fazê-la refém por cerca de três horas em sua própria casa, no bairro Castelo, em Arcos. O crime ocorreu no dia 23 de junho. De acordo com informações da Polícia Civil, por volta das 3h, a mulher notou que alguém estava rondando sua casa e chamando-a pelo apelido. Ela tentou ligar para sua irmã, mas não conseguiu contato.





O homem então pulou o muro da casa, através de um lote vago, e entrou pela porta da cozinha, que não trancava direito. Ele foi até a janela do quarto da vítima, entrou e, na posse de uma faca, a violentou sexualmente, sob ameaça de que, se ela gritasse ou fizesse algo, ele a machucaria. Ele ficou cerca de três horas Antes de ir embora, por volta das seis horas da manhã, o investigado abusou novamente da vítima e a ameaçou dizendo “quando me der vontade, eu volto”.





As investigações da Polícia Civil apontaram que o mesmo homem era investigado por outro estupro em Lagoa da Prata, cidade a cerca de 30 quilômetros de Arcos. O crime foi cometido quase três semanas depois do primeiro, no dia 15 de julho. A vítima, uma mulher de 54 anos, foi covardemente agredida e violentada sexualmente pelo investigado após ser abordada quando saía de um forró.

A polícia então pediu a prisão preventiva do homem, cumprida nessa sexta. Ele agora está no sistema prisional, onde se encontra à disposição da Justiça.