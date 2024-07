Um homem foi preso depois de roubar uma padaria e atirar contra um motorista nesse domingo (28/7), em Uberlândia , no Triângulo Mineiro. Ele também roubou uma motocicleta para fugir após o assalto, mas se acidentou. Imagens de câmeras de segurança mostram parte da ação do criminoso.

O caso começou quando o ladrão entrou no estabelecimento comercial armado e anunciou o assalto, no Bairro Gramado, Zona Norte da cidade. Ele conseguiu roubar R$ 100 do local. Pouco tempo depois, o assaltante viu um homem em um carro na porta da padaria. Era o dono da empresa.

A vítima foi abordada e o ladrão mandou que o homem voltasse para veículo e que eles iriam para outro local. É possível ver em um dos vídeos que o empresário se arrisca e entra no veículo sem permitir que o ladrão entre. Em seguida, ele acelera e deixa o bandido para trás. O criminoso atira no carro.

Para sair do local, o assaltante rouba a moto de outro trabalhador da padaria e foge. Pouco tempo depois, a Polícia Militar soube de um homem que havia caído de uma moto, com as mesmas características do veículo roubado, no Bairro Jardim América.

Após buscas feitas pelos policiais, o homem foi encontrado próximo do parque municipal Victório Siquieroli, ainda na Região Norte de Uberlândia. Ele não estava mais com a moto, deixada no local do acidente.

Apesar dos tiros, ninguém se feriu na ocorrência.