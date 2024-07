O Tchanzinho Zona Norte vai realizar o primeiro ensaio aberto nesta terça-feira (30/7). O evento faz parte do calendário de oficinas e marca o início dos preparativos para o Carnaval de BH 2025.





Pela primeira vez, o bloco está oferecendo oficinas de percussão para os interessados em se preparar para a seleção da bateria. As aulas acontecem toda terça na Autêntica, no Bairro Santa Efigênia, Região Leste de Belo Horizonte. Já o ensaio aberto acontece no final de cada mês, para proporcionar um momento de reunião dos integrantes da oficina com a banda.





Além disso, quem participar das oficinas terá prioridade para tocar na bateria do coletivo na próxima folia, acesso a material de apoio e à metodologia voltada para o carnaval da capital mineira.





“A gente sentiu a necessidade de fazer um trabalho mais fundamentado, embasado e prolongado. A ideia é trabalhar com os integrantes o conhecimento de percussão e de prática rítmica de uma maneira um pouco mais detalhada para que a gente possa melhorar também a performance da bateria durante o carnaval”, conta Rodrigo Picolé, regente e diretor musical do bloco.





As oficinas também contam com a participação de convidados, a fim de promover diálogo com outros blocos e com profissionais da área. O primeiro convidado foi Tito, artista com formação em música e teatro, que trabalhou expressão corporal e voz com os participantes.





Para os interessados, as inscrições ficarão abertas até as vagas se esgotarem. Para participar basta acessar o link no Instagram do coletivo.





Descentralização do Carnaval





Para o Carnaval 2025, Rodrigo conta que o objetivo é realizar dois cortejos do Tchanzinho Zona Norte, um na Avenida dos Andradas e um na região de origem do bloco. Devido ao grande número de foliões, desde 2018 o cortejo é realizado na área central de Belo Horizonte.





“A descentralização é uma particularidade e uma potência do carnaval de Belo Horizonte. Além de celebrar junto com as pessoas, a gente tem vinculação histórica com os espaços. A gente não pode perder esse discurso, que faz parte da identidade do bloco”, afirma o regente.





Serviço:





Ensaio Aberto - Tchanzinho Zona Norte

Dia: 30/07 – terça-feira

Hora: 19h

Local: Autêntica

Evento aberto, com entrada gratuita