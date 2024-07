A BR-381 foi interditada na tarde desta segunda-feira (29/7) nos dois sentidos nas proximidades do trevo de São Gonçalo do Rio Abaixo, altura do km 379, em Minas Gerais. A previsão é que a via fique interditada até as 16h.





A interrupção começou às 13h, com duração de três horas, e o motivo são obras de implantação da interseção na cidade.

De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), outras interrupções irão acontecer às segundas-feiras, às quartas-feiras e aos sábados até o dia 14 de setembro.