Motociclistas não pagarão mais pedágio na BR-040 entre Belo Horizonte e Juiz de Fora - e usuários frequentes do trecho poderão ter descontos de até 70% no mês. Estes anúncios foram feitos na manhã desta segunda-feira (29/7), em um evento na unidade da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), em Belo Horizonte. Na ocasião, foram apresentados detalhes dos investimentos que serão feitos pela nova concessionária do trecho, EPR Via Mineira.

Estiveram presentes no evento representantes da concessionária, da Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias de Minas Gerais (Seinfra) e da Confederação Nacional do Transporte (CNT).

A EPR Via Mineira irá operar o trecho pelos próximos 30 anos. A concessionária assinou o contrato no início do mês - a administradora anterior, Via-040, abriu mão do trecho alegando prejuízos financeiros.

O início das operações será no dia 6 de agosto. Na mesma data, começará a valer a nova tarifa dos pedágios entre BH e Juiz de Fora, nas praças de Barbacena, Conselheiro Lafaiete e Itabirito. O valor cobrado será de R$ 12,70 para veículos leves - mais do que o dobro da tarifa atual, de R$ 6,30.

Motoristas que utilizarem etiquetas de cobrança automática (TAG) terão 5% de desconto nos pedágios. Além disso, haverá isenção de tarifas para motocicletas - a partir do dia 6/8. Em um primeiro momento, as cancelas serão liberadas pelos atendentes, mas no futuro haverá uma saída específica para as motos.

A rodovia também irá inaugurar uma modalidade de desconto para usuários frequentes, que pode chegar a até 70%. O desconto será apenas para veículos de passeio e contará até a 30ª passagem por sentido e praça dentro do mesmo mês. Para ter o direito, o motorista deverá ter uma TAG de cobrança automática no para-brisa.