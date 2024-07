Um motorista bateu o carro em veículos que estavam estacionados na rua no centro de Patos de Minas, no Triângulo Mineiro. O acidente aconteceu na noite deste domingo (28/7).





O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado e disse que a princípio havia suspeita de chamas. Mas, chegando ao local do acidente, a corporação constatou que não havia sinal de incêndio.





Os bombeiros identificaram o veículo que provocou o acidente como um Honda HRV. De acordo com a corporação, o carro chegou a tombar. Apesar disso, não houve vítimas.





O motorista fugiu do local. A reportagem do Jornal Estado de Minas entrou em contato com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e aguarda retorno.