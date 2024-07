O início da última semana de julho será marcado por uma queda de temperaturas em Minas Gerais. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a semana começa com a temperatura máxima de 33ºC nesta segunda-feira (29/7), que tende a cair nos próximos dias.

De acordo com o Inmet, o dia deve ser de céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada no Sul, Sudoeste e Zona da Mata nesta segunda. No Jequitinhonha, Vale do Mucuri e Vale do Rio Doce o dia também é de céu claro a parcialmente nublado, mas sem chuva. Já nas demais regiões, o dia será de céu claro com névoa seca.

A previsão indica que, no decorrer da próxima semana, a atuação de um centro-baixa pressão no litoral paulista, aliada ao avanço de uma frente fria pelo oceano, pode trazer chuva fraca e isolada para o centro-sul e leste do estado. A condição também abre passagem para uma fraca massa de ar frio, que tende a diminuir as temperaturas a partir da próxima quarta-feira (31/7).

Segundo a meteorologista Anete Fernandes, a queda das temperaturas máximas são decorrentes do aumento de nebulosidade. No Sul de Minas e na Zona da Mata, as temperaturas máximas caem na terça, enquanto nas demais regiões a diminuição ocorre na quarta. Na Região Metropolitana, as mínimas também caem na quinta.

“Desta vez, o centro da área de alta pressão pós frontal (massa de ar frio) estará sobre o oceano, o que enfraquece a massa de ar frio. Em maio, o centro da alta estava sobre o continente, o que preserva a intensidade da massa de ar frio”, explica a especialista. Portanto, a condição climática não será tão intensa quanto a frente fria que atingiu o Sudeste no final de junho e início de julho.

Em Belo Horizonte, a previsão indica que esta segunda-feira será de céu claro a parcialmente nublado com baixa umidade relativa do ar à tarde. A temperatura mínima registrada foi de 15ºC e a máxima pode chegar a 28ºC. A umidade relativa mínima do ar fica em torno de 25% à tarde, evidenciando o tempo seco na capital, que não registra chuva há mais de 100 dias.