A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) apreendeu 633 barras de maconha, avaliadas em cerca de R$ 1,2 milhão. A maior parte das drogas estavam em um veículo que passava no Anel Rodoviário, altura do Bairro Estrela do Oriente, em Belo Horizonte, nesse domingo (28).

Segundo o Boletim de Ocorrências da Polícia Militar, a guarnição recebeu informações do serviço de inteligência que um veículo Chevrolet Onix se deslocava com drogas de Juatuba, na Grande BH, com destino a capital mineira.

As viaturas se posicionaram na Avenida Cardeal Eugênio Pacelli e aguardaram a chegada do veículo denunciado que passou em alta velocidade e em zigue-zague na via. Os militares também notaram que o carro carregava uma quantidade de peso considerável, visto que a suspensão traseira estava baixa.

Os policiais alcançaram o veículo e abordaram o motorista, de 24 anos. Ele disse que o carro é alugado e que trabalha como motorista de aplicativo. No interior do Chevrolet Onix, os militares encontraram 519 barras de maconha.



Ainda de acordo com o motorista, ele pegou as drogas em um sítio de Juatuba e levaria o material para Ravena, distrito de Sabará, na Grande BH. Pelo serviço, disse que receberia R$ 2,5 mil. O condutor do veículo também indicou aos militares o endereço e o perfil da pessoa que o ajudou no carregamento das drogas.

No endereço, os militares localizaram o outro suspeito, de 29 anos. Nada de ilícito foi encontrado na posse dele, mas o homem indicou por livre espontânea vontade, segundo a polícia, o local onde estariam armazenadas as drogas. A Rondas Ostensivas com Cães (ROCCA) foram chamadas e, ao chegarem no terreno baldio próximo a residência do homem, encontraram os tabletes de maconhas restantes.



Os dois autores do crime foram conduzidos à delegacia. O material foi apreendido e o veículo foi removido ao pátio. A ocorrência foi encerrada na 1° Delegacia da Polícia Civil do Barreiro.