Operação contra crime organizado no Triângulo Mineiro terminou com 20 pessoas presas na tarde desta quarta-feira (10/7)

Uma operação da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) contra o crime organizado prendeu 20 pessoas em três cidades do Triângulo Mineiro na tarde desta quarta-feira (10/7). As investigações revelaram a existência do núcleo, que seria responsável por tráfico de drogas "em larga escala" na região e crimes patrimoniais.

Além das prisões, foram feitas 28 buscas que resultaram na apreensão de drogas (maconha e cocaína), balanças e materiais para embrulho, dois automóveis de luxo, três motos, máquinas de cartão, munições, celulares e cerca de R$ 4 mil em dinheiro.

A investigação foi conduzida pela Delegacia Regional em Araxá, que descobriu que o grupo trabalha na cooptação de novos integrantes para a associação.

Os mandados de prisão, 17 de caráter preventivo e três em flagrante, foram cumpridos nas cidades de Araxá, Uberlândia e Ibiá. A operação contou com a participação de 115 policiais civis e teve o apoio de helicópteros da Coordenação Aerotática (CAT).