O aumento da fiscalização em Belo Horizonte, tendo como foco os roubos de cabos e fios em instalações elétricas, faz com que os ladrões que agem nesse tipo de crime sigam para o interior do estado. Prova disso foram duas prisões feitas pela Polícia Militar, em diferentes pontos, na noite desta terça-feira (9/7), em Ipatinga, no Vale do Aço. Ao todo, quatro prisões, com homens nas idades de 20, 22, 25 e 35 anos.





As duas primeiras prisões dos homens, de 22 e 25 anos, ocorreram na Avenida Lalemã Vieira, no Bairro Esplanada, onde acontecia uma blitz. Eles estavam numa Fiorino branca e trajavam uniformes, com roupas e capacetes, passando-se por funcionários de uma empresa de telefonia, um disfarce para não serem importunados. Ao serem abordados, eles confessaram estarem praticando o corte e furto de fios de cobre.





Na estrada vicinal que liga o Povoado da Passagem à BR-262, na zona rural de Ipatinga, foram abordados outros dois ladrões de fios e cabos, de 20 e 35 anos. Eles estavam em outra Fiorino e, ao serem abordados, confessaram ter furtado 400 quilos de cabos, que estavam no porta-malas e no interior do veículo.

Os quatro presos são de Belo Horizonte. Eles foram levados, juntamente com os veículos e material furtado, para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil, onde foram autuados em flagrante.