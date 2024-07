Um adolescente de 17 anos recebeu uma descarga elétrica enquanto soltava pipa em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde desta segunda-feira (1º/7).

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o rapaz estava soltando 'papagaio' na laje de sua casa, localizada na Rua Sete, no Bairro Fortaleza, quando a pipa encostou na rede elétrica, resultando no choque.

Ele foi socorrido e levado à UPA Justinópolis. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

Para evitar acidentes, o Corpo de Bombeiros recomenda que crianças e adultos soltem pipas em áreas abertas, afastadas de vias de trânsito e redes elétricas.





