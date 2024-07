O acidente aconteceu no Bairro Cabral, em Contagem, na Grande BH

Um caminhão de cimento bateu no muro de uma residência na manhã desta segunda-feira (1º/7) no Bairro Cabral, em Contagem, na Grande BH. De acordo com o Corpo de Bombeiros, não houve vítimas.

Imagens de uma câmera de segurança mostram o veículo subindo a Alameda dos Pintassilgos até que, em determinado momento, começa a perder força. Em seguida, o veículo desce a rua, que é bastante íngreme, e atinge uma árvore na calçada e o muro da casa.

Devido ao impacto da batida, o veículo derramou óleo na pista, gerando um rastro de cerca de 10 metros. Bombeiros jogaram serragem no local para conter o risco de derrapagem.