Famílias com estudantes na Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte, em situação de pobreza e extrema pobreza que tenham sido inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) até 12 de abril, já podem retirar as cestas básicas oferecidas pelo programa “Cestas nas Férias”. A distribuição começou nesta segunda-feira (1/7) e o prazo é até 31 de julho.

Para retirar o benefício basta acessar o site cestaestudantes.pbh.gov.br. Depois disso, é preciso inserir o CPF e o primeiro nome do responsável pela matrícula do aluno e gerar um voucher. Nele estará indicado o período e a loja de supermercado onde a cesta poderá ser retirada. No local é necessário apresentar o código do voucher e um documento de identificação do responsável.

Caso a família não consiga comparecer na data e horário indicados, terá até o final deste mês para retirar a cesta. Até o momento, 23.234 famílias já emitiram o voucher para ter acesso ao benefício, o que corresponde a cerca de 58% do público.

O programa, instituído em 2002 e regulamentado em 2023 faz parte do Plano de Enfrentamento da Insegurança Alimentar e da Fome em Belo Horizonte, e tem como objetivo de suprir a falta da alimentação escolar durante o período de férias, uma vez que as crianças matriculadas deixam de ter acesso a até cinco refeições diárias nas escolas.

Serão ofertados dois tipos de cestas com os mesmos itens, variando apenas a quantidade de alimentos, considerando o número de estudantes matriculados em cada família.

Veja o que tem na cesta básica

Cesta | Férias Escolares Julho

Cesta Tipo 3 Cesta Tipo 4 Famílias com até 2 estudantes Famílias com 3 ou mais estudantes Itens: 1 pacote de açúcar - 2kg 1 pacote de arroz - 5kg 1 pacote de café - 500g 1 lata de extrato de tomate - 350g 1 pacote de farinha de mandioca - 1kg 1 pacote de farinha de trigo - 1kg 1 pacote de feijão carioca - 1kg 1 pacote de feijão preto - 1kg 1 pacote de fubá - 1kg 2 pacote de leite em pó - 400g 1 pacotes de macarrão - 500g 1 frasco de óleo - 900ml 1 pacote de sal - 1kg 1 lata de sardinha em conserva - 250g Itens: 1 pacote de açúcar - 2kg 1 pacote de arroz - 5kg 1 pacote de café - 500g 1 lata de extrato de tomate - 350g 1 pacote de farinha de mandioca - 1kg 1 pacote de farinha de trigo - 1kg 2 pacotes de feijão carioca - 1kg 1 pacote de feijão preto - 1kg 1 pacote de fubá - 1kg 4 pacote de leite em pó - 400g 2 pacotes de macarrão - 500g 1 frasco de óleo - 900ml 1 pacote de sal - 1kg 1 lata de sardinha em conserva - 250g

Para mais informações sobre o Programa Cesta nas Férias, as famílias de estudantes podem consultar o Portal PBH na página pbh.gov.br/cestanasferias ou entrar em contato com a Central de Atendimento pelo telefone 3277-8870, de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h.