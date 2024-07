O município de Sarzedo, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, inaugurou, na manhã desta segunda-feira (1/7), o Parque Natural Municipal Cachoeira de Sarzedo. Em parceria com a empresa Itaminas e o governo de Minas Gerais, o parque busca preservar o meio ambiente e o patrimônio histórico local.







Com uma área de 132.047,87 metros², o que equivale a mais de 18 campos de futebol, o local conta com trilhas de caminhada, mirantes, áreas de apoio com sanitários e bebedouros, praças culturais, playground e espaço para pets.

Expectativa do público

Cerca de três mil pessoas – capacidade total do parque – acompanharam o evento, entre eles moradores de Sarzedo, Ibirité, Betim e Mário Campos. Estiveram na cerimônia estudantes do ensino fundamental e médio da rede pública, que avaliaram a inauguração do parque como positiva.





Professor de geografia da Escola Estadual Professor Ernesto Carneiro Santiago, Amilton Freire de Brito conta que a instituição de ensino está feliz com o novo parque, pois agora é possível pensar em excursões para os alunos dentro da própria cidade e não só em Belo Horizonte, como faziam. "Para eles (estudantes), vai ser fantástico, pois é uma área verde. É um espaço para eles lerem um livro, mas também para fazer um trabalho de campo com eles", diz Brito.

Já as amigas Larissa Campolina e Maria Luiza Moreira de Souza, que sempre moraram em Sarzedo, avaliam o espaço como inovador, pois não há uma alternativa tão amplo e com atrativos similares na região. "É um ganho muito grande para Sarzedo, motivo de muito orgulho, porque resgata memórias muito antigas das pessoas que têm lembranças do espaço antes da inauguração", conta Larissa.

Já Maria Luiza, mãe do pequeno Bernardo, de 1 ano, estava ansiosa para a inauguração. Como mora nas proximidades, ela conta que pretende visitar o ambiente outras vezes com o filho.

A expectativa é a mesma para Deisiely Pires Chaves, moradora de Ibirité, que tem um filho de colo, o Leonardo. Ela ficou sabendo do evento e marcou presença ao lado da mãe, Sônia Pires Chaves. Ambas planejam voltar ao parque e pretendem, inclusive, levar outros familiares para conhecer a área. "Vamos trazer meus primos para conhecer. Por aqui (na região) até tem um parque em Betim, mas não é como esse, que tem várias coisas", conta.

Inauguração

A inauguração contou ainda com a presença do prefeito de Sarzedo, Marcelo Pinheiro (PP), a vice-prefeita Rita de Cássia das Graças Santos (PP), o vice-governador de Minas Gerais, Matheus Simões (Novo) e o presidente da Itaminas, Cristiano Paz.

De acordo com o prefeito e a vice, o lançamento do parque é um marco histórico, pois é um projeto idealizado há mais de 15 anos. Segundo Rita de Cássia, a cidade de Sarzedo está crescendo e com o novo parque, o turismo poderá ser incentivado. "Que este momento seja um espaço de reflexão para todos. Um momento para olhar, cuidar e preservar a nossa natureza, pois nós estamos também cuidando do nosso futuro", disse a vice-prefeita.

Para o presidente da Itaminas, Cristiano Paz, a inauguração deve ser vista como uma conquista. Ele ainda homenageou o paisagista Pedro Nehring, que construiu o projeto paisagístico antes de falecer, em janeiro de 2023. "A gente espera que esse legado seja preservado. O parque vai ser um presente para todos nós. Pedro Nehring é um dos maiores paisagistas que já conheci. Infelizmente ele já se foi, mas ele nos deixou um legado que temos de agradecer", disse Paz.





Lazer e preservação

Na fase inicial, a área que foi inaugurada nesta quinta cobre 45 mil metros² e inclui trilhas, um mirante panorâmico, teatro de arena, áreas de lazer e recreação, sanitários e estacionamento. O projeto paisagístico foi elaborado pelo renomado paisagista Pedro Nehring, também responsável pelo Instituto Botânico Inhotim. A Itaminas investiu R$ 13 milhões nesta fase.

Já a segunda fase será inaugurada até dezembro deste ano, com previsão do início das atividades a partir do início de 2025, com mais espaços de lazer. Esta fase também contemplará a recuperação da Área de Preservação Permanente (APP) do Ribeirão Ibirité, com o replantio de mais de três mil mudas de espécies da Mata Atlântica até o final de 2026.

O parque inaugurado nesta quinta é designado como a 73ª Unidade de Conservação (UC) de Proteção Integral de Minas Gerais. O objetivo é proteger as áreas remanescentes de Mata Atlântica e preservar os ecossistemas, para possibilitar a realização de pesquisas científicas. O desenvolvimento de atividades de educação ambiental e de turismo ecológico também é alvo na construção.

"Por meio da cooperação entre a Itaminas e o poder público, estamos realizando uma importante ação em prol da preservação do meio ambiente, do resgate e da proteção do patrimônio histórico, e especialmente da conservação da memória e cultura local. Vamos recuperar o potencial ambiental e turístico das ruínas da antiga usina hidrelétrica e do maciço da Cachoeira de Santa Rosa", afirma o superintendente de sustentabilidade da Itaminas, Pablo Aguirre.

De acordo com a Itaminas, empresa que vai investir mais de R$ 3 milhões durante um ano para a manutenção do parque, apenas o uso indireto dos recursos naturais será permitido. Isto é, consumo, coleta ou qualquer dano aos recursos locais são proibidos.

