A carreta com combustível tombou perto das 4h desta segunda-feira (1/7) na Via Expressa e bloqueou o sentido BH e Contagem por mais de 8h

Após 8 horas de acidente envolvendo uma Carreta na Via Expressa, o sentido Belo Horizonte foi liberado. O veículo transportava combustível e o tombamento gerou risco de explosão na via. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), perto das 12h desta segunda-feira (1/7) o tanque acidentado foi retirado da via e não existe mais risco de incêndio.

Quem transita no sentido Contagem ainda encontra interdições. A próxima fase da liberação envolve a limpeza da via nesse sentido, em razão do risco de derrapagem.



O motorista que precisa ir para Contagem, na Região Metropolitana de BH, pode realizar o desvio pela Avenida Coração Eucarístico de Jesus.



Entenda

O acidente aconteceu na altura do Bairro Coração Eucarístico, Região Noroeste de Belo Horizonte, da Via Expressa e travou o trânsito nos dois sentidos de direção por 8 horas. O motorista da carreta afirmou que teria realizado uma conversão indicada pelo GPS e perdeu o controle da direção, o que levou ele a tombar em frente a um lote vago.

Ao menos 7 mil litros de combustível dos 15 mil que a carreta transportava vazaram do tanque tombado. O acidente levou a carreta a se desprender do cavalo mecânico. Mas o motorista não se acidentou.

O risco de incêndio na região do acidente fez com que moradores de prédios próximos tivessem que ser retirados de suas casas enquanto o trabalho dos bombeiros estava em andamento.

Três viaturas e um efetivo de 12 militares do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais foram encaminhados para a ocorrência. O trabalho do CBMMG encerrou com a liberação da via no sentido centro de Belo Horizonte.