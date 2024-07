Não foi encontrado indício de crime no local onde corpo foi encontrado

Ainda não houve a confirmação pelo Instituto Médico Legal (IML) se o corpo de um homem encontrado no sábado(29/6) em adiantado estado de decomposição, dentro do Rio Paraopeba, em Juatuba, seria de um desaparecido na cidade de Betim.





O corpo foi encontrado por um pescador às margens do Rio Paraopeba. Depois de pegar alguns peixes, ele encontrou um corpo do homem, já sem vida, em meio à vegetação, junto à margem do rio.





As primeiras informações dão conta de que a vítima seria um morador de Betim, que estava desaparecido há alguns dias. As marcas de perfuração, segundo os peritos que estiveram no local, seriam de tiros.





A Polícia Civil aguardam pela presença de familiares do desaparecido no IML para confirmar ou não a identidade da vítima. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Betim.