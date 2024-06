Eliete Cândido da Silva, de 37 anos, foi vista pela última vez no município de Morada Nova de Minas, a 280 km da capital

O corpo de Eliete Cândido da Silva, de 37 anos, desaparecida desde o dia 15 de junho, foi encontrado nessa quarta-feira (26/6) em uma região de mata no Povoado do Indaiá de Cima, localizado na zona rural de Morada Nova de Minas, Região Central do estado.





A Polícia Civil deslocou uma equipe composta por perito criminal, delegado e investigador até o local dos fatos para a realização dos primeiros levantamentos. O corpo da mulher foi encaminhado ao Posto Médico-Legal em Bom Despacho para exames necroscópicos.

Eliete foi vista pela última vez no município de Morada Nova de Minas, a 280 km da capital. Em nota, a Polícia Civil informou que apura as circunstâncias e a causa da morte.