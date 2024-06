Uma mulher, de 50 anos, foi achada morta dentro do próprio apartamento na noite dessa quarta-feira (26/6), no bairro Santo André, Região Noroeste de Belo Horizonte.





Segundo o boletim de ocorrência, o subsíndico do condomínio acionou a Polícia Militar depois de sentir um cheiro forte vindo do apartamento da mulher. Os militares usaram a força para romper a porta do imóvel e encontraram a moradora deitada na cama de um dos quartos, com um cobertor enrolado no corpo e já sem vida.





Ainda em contato com o subsíndico, ele afirmou que não via a mulher há dias e que o carro da moradora não estava na vaga da garagem pertencente a ela. Um amigo da vítima ainda afirmou que, além do carro, o aparelho celular da mulher não estava no apartamento e que havia um indivíduo acessando as redes sociais dela e respondendo mensagens.





Os dados do carro da mulher foram repassados e, no início da madrugada desta quinta-feira (27/6), o veículo foi localizado com duas mulheres, de 18 e 22 anos. Elas relataram que estavam em um bar quando um homem pediu para que elas assumissem a direção do carro e entregassem o veículo para ele em uma rua próxima.

A polícia abordou as duas dentro do carro da vítima em uma rua do bairro Aparecida. As mulheres foram presas por receptação.





Ainda de acordo com o amigo da mulher, ela mora na Itália e estava passando férias em Belo Horizonte há 15 dias.





A perícia da Polícia Civil e o rabecão foram acionados. A suspeita é de que a mulher morreu por enforcamento. Um suspeito, de 43 anos, foi identificado, mas ainda não foi preso. O caso será investigado.