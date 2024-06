A Polícia Federal deflagrou uma operação de fiscalização em empresas que prestam serviço de segurança privada sem a devida autorização. As ações aconteceram em Divinópolis, no Centro-Oeste mineiro, e em Varginha, no Sul do estado, entre terça (25/6) e quarta-feira (26/6).





O objetivo da ação foi coibir a contratação de serviços clandestinos de segurança privada. De acordo com o órgão, as atividades irregulares colocam em risco a integridade física de pessoas e o patrimônio dos contratantes, uma vez que os profissionais não são submetidos ao controle da corporação como verificação de antecedentes criminais, formação, aptidão física e psicológica.





Ainda conforme a Polícia Federal, as empresas clandestinas não cumprem os requisitos mínimos de funcionamento estabelecidos pela legislação.





No Brasil, somente empresas de segurança privada autorizadas pela Polícia Federal podem prestar serviços e contratar vigilantes.