Cinco dos sete detentos que fugiram do Presídio de Boa Esperança, no Sul de Minas, na noite dessa terça-feira (25/6), já foram localizados e detidos. A última prisão foi efetuada por volta das 16h desta quarta (26/6), entre as cidades de Coqueiral e Nepomuceno, na mesma região. As informações foram divulgadas pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).





A fuga teria acontecido no início da noite de terça, por volta das 19h, durante a troca de turno dos policiais penais da unidade. Os detentos seriam de alta periculosidade e escaparam por um buraco feito em uma das celas.





Nas imagens, que o Estado de Minas teve acesso, é possível ver os homens correndo por uma das ruas da cidade à procura de veículos. Eles chegam a tentar entrar em um carro prata, mas não conseguem. Em seguida, entram em um carro com carroceria e fogem. Um homem tenta pará-los, em vão.





A população pode auxiliar com informações sobre o paradeiro dos dois foragidos (fotos anexas) pelo Disque Denúncia 181, que garante o sigilo e anonimato do denunciante.





David Cesar Souza, Felipe Henrique Silva, Igor da Silva Miquelino, Maycon Douglas Marques Neves e Júlio César Bento já foram recapturados. Agora, a polícia segue em busca de Bruno Pereira dos Santos e Rafael dos Santos Silva.