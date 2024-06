Quatro guarnições do Corpo de Bombeiros foram acionadas por volta das 14h30, para atuar em incêndio em galpão no Bairro Santa Terezinha

O incêndio em um galpão assustou moradores do Bairro Santa Terezinha, na Região da Pampulha, na tarde desta quarta-feira (26/6). A ocorrência aconteceu na Rua Chapada do Norte. Não há informações sobre feridos.





Quatro guarnições do Corpo de Bombeiros foram acionadas por volta das 14h30. No local, havia carros estacionados e peças de veículos, o que aumentou as chamas.





De acordo com a corporação, a suspeita é a de que o fogo tenha começado em um compressor. Depois de duas horas de combate, por volta das 16h30, o incêndio estava em fase de rescaldo.





Parte da estrutura do galpão caiu devido à ação do fogo. A Defesa Civil de Belo Horizonte esteve no local e constatou o desabamento total do galpão. O responsável foi notificado a manter o isolamento até adoção de medidas mitigadoras e de recuperação.