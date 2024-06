A passarela que caiu na tarde da última terça-feira (25) na BR-262, em Juatuba, na Grande BH, depois de ser atingida por uma carreta pode levar até cinco meses para ser reconstruída. As obras serão executadas pela concessionária do trecho, Triunfo Concebra.

O acidente ocorreu no Km 366, sentido BH-Triângulo Mineiro. Uma carreta carregada com uma retroescavadeira atingiu a estrutura da passarela, que caiu sobre a pista - o trânsito ficou totalmente impedido para a limpeza e remoção dos destroços.

De acordo com a concessionária, uma equipe técnica fez um levantamento completo da condição da passarela para dar início à recuperação do segmento danificado - a parte da estrutura no sentido Triângulo Mineiro-BH não foi atingida.

"Normalmente o processo completo, projeto mais obra, costuma levar de 2,5 a 5 meses, lembrando que boa parte das atividades de reconstrução da travessia são realizados em fábrica, ou seja, fora do local da obra", explicou a concessionária em nota.

Ainda segundo a empresa, estão sendo avaliadas alternativas para os pedestres que utilizam a passarela interditada.