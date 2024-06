Os dois homens que brigaram na última segunda-feira (24/6) em uma academia da Região Central de Belo Horizonte, foram suspensos por tempo indeterminado do local. Em nota, a academia informou que é apenas um fato isolado e definiu como “lamentável” o episódio.





Na gravação da confusão, que viralizou na internet e se tornou caso de polícia, um dos brigões estava com uma camisa do Cruzeiro e outro usava uma camisa preta. Segundo informações de frequentadores da academia, os dois já se conheciam há algum tempo e esta não foi a primeira vez que se enfrentaram, mas não se falavam desde então.





No boletim de ocorrência consta que um deles, um homem de 20 anos, teve uma lesão no rosto, em consequência do soco. Ele contou ter percebido que olhavam para ele e debochavam.

A ocorrência da PM foi registrada como “Vias de Fato” e foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil Centro.