Dois meninos, de 8 e 9 anos, foram atropelados por um motociclista sem habilitação correta, na manhã desta quarta-feira (26/6), na marginal da BR-262, altura do Bairro Ponte da Aldeia, em Manhuaçu, na Zona da Mata. O motociclista, de 25 anos, tem apenas habilitação para dirigir veículos de categoria B (carros) e não A para motos.







De acordo com o boletim de ocorrência, durante um patrulhamento, policiais militares se depararam com uma aglomeração e viram se tratar de um atropelamento. As crianças estavam caídas e o motociclista no local.

Em depoimento, o condutor contou aos militares que estava trafegando pela via quando viu as crianças. Segundo ele, os meninos tentaram acelerar o passo para atravessar. Já o motociclista disse que tentou frear, mas não conseguiu fazer a tempo e acabou atingindo os garotos.







Alegou ainda que não conseguiu acionar o socorro por ficar muito impressionado com o atropelamento. Porém, ficou no local para prestar assistência às vítimas. Testemunhas confirmaram a versão do motociclista.





Viaturas do Corpo de Bombeiros e do Samu prestaram os primeiros socorros. Os meninos foram imobilizados e levados para uma unidade de urgência e emergência do município. Foram constatadas fraturas nas pernas de ambos.





Equipe da Polícia Civil também esteve no local para fazer a perícia. O motociclista apresentou os documentos do veículo, mas sua habilitação não era compatível para motos. Por isso, a motocicleta foi apreendida e um auto de infração foi lavrado, já que o condutor dirigia com habilitação diferente do veículo. Ele foi atendido com um hematoma e levado para prestar depoimento na delegacia.