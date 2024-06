Um trecho da orla da Lagoa da Pampulha está interditado para obras, a partir desta quarta-feira (26/6). A interdição é em razão de trabalhos da Copasa que preveem a implementação de tubulação de grande diâmetro responsável por receber o esgoto coletado e conduzi-lo até a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE).







A interdição, neste primeiro momento, ocorre na Avenida Otacílio Negrão de Lima, entre as ruas Guandu e dos Estados. No decorrer das obras, outros trechos também devem ser fechados, mas haverá desvio dos veículos pelas vias paralelas à orla, que acontecerá sempre com o apoio da BHTrans.

Ao todo, os trabalhos preveem a implantação de 2,1 mil metros de interceptor, e as intervenções devem durar até janeiro de 2025.

A intenção é que as obras aumentem a eficiência dos serviços da Copasa e evitem que, em uma situação de escoamento de esgoto, a Lagoa da Pampulha receba os resíduos.