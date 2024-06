Uma briga entre dois frequentadores de uma academia de ginástica, localizada na Rua da Bahia, no Centro de Belo Horizonte, na noite da última segunda-feira (23/6), virou caso de polícia. Um vídeo, com a pancadaria, viralizou na internet.





Segundo informações, um dos frequentadores - um estava com a camisa do Cruzeiro e outro de camiseta preta -, trocaram socos, depois que um deles passou a debochar do outro.





Revoltado, o frequentador que era alvo do deboche partiu para a briga. Imediatamente, quando os dois se atracaram, um deles acertou um soco que jogou o oponente ao chão. Vários frequentadores, inclusive uma mulher, correram para apartar a briga e conseguiram separar os dois brigões.





Uma representante da academia e um dos envolvidos na briga, um homem de 20 anos, registraram um Boletim de Ocorrência (B.O.), na Polícia Militar.





Segundo informações de frequentadores da academia, os dois já se conheciam há algum tempo e esta não foi a primeira vez que se enfrentaram. Desde então, não se falavam.





No B.O. consta que o homem de 20 anos teve uma lesão no rosto, em consequência do soco. Ele contou ter percebido que o desafeto olhava para ele e debochava com outros frequentadores. O homem recusou atendimento médico, disponibilizado pela academia.





A ocorrência da PM foi registrada como “Vias de Fato” e foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil Centro.





Matéria em apuração