Um homem foi baleado em Belo Horizonte durante uma discussão de trânsito. O crime ocorreu na noite desse domingo (23), na Rua Albertina Maria Pereira, na Região de Venda Nova. Mesmo ferido, a vítima, de 29 anos, conseguiu dirigir o carro até a própria casa e foi levada ao hospital com ferimentos graves.







Além do homem, uma mulher de 22 anos também estava no veículo. Segundo apurado, o homem fez uma manobra que fechou a passagem de um Fiat Uno. O condutor do Fiat ficou alterado e iniciou uma discussão com a vítima.





Foi neste momento que o motorista do Fiat puxou uma arma e efetuou dois disparos, um na lateral direita do rosto da vítima e outro no ombro. A mulher também ficou ferida, mas pelos estilhaços.

O autor dos disparos fugiu. Já a vítima dirigiu com destino à própria casa com ferimentos graves, mas foi auxiliada por outro motorista que a levou ao Hospital Risoleta Neves. Segundo os policiais militares, o homem está no bloco cirúrgico.



A mulher também foi atendida, mas já foi liberada. A jovem não soube informar a placa do carro, nem características da pessoa que efetuou os disparos. Ela informou que o atirador parecia estar bêbado.





O caso é investigado pela polícia civil.