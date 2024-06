Uma sala de aula da Escola Estadual Padre João Botelho, no Barreiro, pegou fogo na manhã desta segunda-feira (24/6). O incêndio aconteceu durante um experimento realizado por alunos do segundo ano do ensino médio em aula de Ciências. Não houve feridos, segundo informou o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG).

O fogo atingiu o forro de PVC do teto da sala de aula e algumas cadeiras. Segundo a Secretária de Educação do Estado, o local foi isolado, mas as aulas continuaram normalmente. A Secretaria informou ainda que o experimento fazia parte das atividades de uma feira de ciências. Os Bombeiros foram acionados, mas quem apagou o incêndio foram funcionários.





Segundo apurado pela reportagem no local, o experimento em questão era o "serpente de areia". Para a experimentação foi pedido que os alunos levassem etanol. O experimento científico faz com que cresçam estruturas com um formato parecido com uma cobra. Apesar de divertido, o experimento não pode ser realizado em sala de aula, por emitir vapores perigosos.

Sala com teto de PVC estourado após incêndio Reprodução / Arquivo pessoal

Os agentes estavam a caminho quando a escola dispensou atendimento. Os bombeiros "orientaram a direção da escola sobre a prevenção e certificaram não haver riscos secundários.", informa nota.

Veja o posicionamento da Secretaria de Educação de Estado

"Sobre o incidente ocorrido na Escola Estadual Padre João Botelho, em Belo Horizonte, nesta segunda-feira (24/6), a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) informa que a situação foi imediatamente controlada pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) e não houve feridos. O incêndio ocorreu em uma sala de aula, durante um experimento científico, como parte de uma feira de ciências, e danificou algumas carteiras e o forro do teto. O local afetado foi isolado e uma equipe técnica da Superintendência Regional de Ensino (SRE) Metropolitana B está na escola para avaliar os danos causados e realizar os reparos necessários. Informamos ainda que as aulas e atividades pedagógicas não foram prejudicadas e ocorrem normalmente na unidade de ensino."