Desde a última quarta-feira (19/6), equipes do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais e São Paulo tentam localizar uma jovem, de 26 anos, que desapareceu no Rio Grande, entre os municípios de Delta, no Triângulo Mineiro, e Igarapava (SP).

Segundo relatos de testemunhas aos bombeiros, ela sumiu no rio depois que a embarcação em que ela estava ao lado de outras pessoas, virou.

Os demais ocupantes da embarcação conseguiram se salvar.

Ainda segundo informações divulgadas pelos bombeiros, a vítima estava acompanhada de amigos e familiares.

As buscas estão sendo feitas por equipes do 8º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM), com sede em Uberaba, no Triângulo Mineiro, e do Corpo de Bombeiros de Igarapava (SP), a cerca de 40 km da cidade mineira.