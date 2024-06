A Polícia Civil montou uma operação, em parceria com a PM, para tentar prender os autores do homicídio

A morte do adolescente Luiz Gustavo Fernandes da Silva Figueiredo, de 17 anos, é investigada pela Polícia Civil, que ainda não tem pistas dos suspeitos. O crime ocorreu no domingo à noite, no Bairro Itapuã II, em Sete Lagoas, na Região Central de Minas Gerais.





Segundo informações da Polícia Militar, o adolescente estava em casa, junto com a namorada e a irmã dela, quando o imóvel foi invadido por dois homens que caminharam em direção à vítima atirando.





Os policiais trabalham com a hipótese de que os suspeitos conheciam a dinâmica da casa, uma vez que eles entraram pela sala, atravessaram um corredor escuro e foram direto ao local onde a vítima estava. Segundo a perícia, o adolescente levou seis tiros, dois deles na cabeça.





Num levantamento feito pelos policiais, descobriram que Luiz Gustavo já morou em Belo Horizonte, tendo voltado para Sete Lagoas, sua cidade natal, há cerca de 30 dias. Existe também a suspeita de que tenha relação com o tráfico de drogas.