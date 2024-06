No momento que o comandante foi devolver os objetos à mulher, ela tentou agredi-lo fisicamente com tapas no rosto e proferiu insultos racistas

Uma mulher de 39 anos foi presa nesse domingo (23/6) após agredir um funcionário da companhia aérea Azul no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins. Imagens de câmeras do aeroporto flagraram o momento em que ela atinge o homem de 45 anos com chutes, socos e tapas no rosto, além de proferir ofensas racistas contra o funcionário. A mulher foi detida acusada de injúria racial.







De acordo com a Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp), a mulher, identificada como Luana Otoni de Paula, deu entrada no Presídio de Vespasiano, também na Grande BH. Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais, ela foi retirada de um voo no aeroporto por apresentar sintomas de embriaguez.

A passageira ficou inconformada com a situação e tentou agredir o supervisor de voo da companhia aérea, xingando-o de “comandantezinho”, “macaco”, “preto”, “vagabundo”, “cretino” e “seu bosta”.



A mulher ainda ofendeu o funcionário alegando que ele precisava “desse empreguinho” e que precisava “mostrar trabalho”. Ela ainda questionou se ele “estava feliz por ter desembarcado uma patricinha do avião”, antes de iniciar agressões físicas contra a vítima, como chutes e socos, além de tapas no rosto do homem. Apesar disso, o funcionário não precisou de atendimento médico.





Diante da situação, ele teria ido até o assento da passageira perguntar se ela precisava de algum atendimento médico e a convidou a sair da aeronave, em conformidade com os protocolos da Aviação Civil referentes à segurança aérea. O comandante da aeronave teria acionado o posto médico para atendimento da passageira, o que não ocorreu, porém, o piloto não autorizou a entrada dela na aeronave novamente.

A vítima dos insultos informou à passageira que ela seria realocada em outro voo. A mulher teria pedido para pegar seus pertences dentro do avião. No momento que o comandante foi devolver os objetos à mulher, ela tentou agredi-lo fisicamente com tapas no rosto e proferiu insultos racistas.





A Polícia Federal (PF) foi acionada, deu voz de prisão à suspeita e a conduziu até a base da Polícia Militar (PM), que realizou o boletim de ocorrência (BO). No registro policial, o funcionário relatou que, durante o embarque, a mulher caiu no finger (ponte que faz a ligação entre o terminal do aeroporto e o avião) e demonstrou estar com sintomas de embriaguez.

Luana foi conduzida e ouvida por meio da Central Estadual de Plantão Digital. Ela também foi autuada em flagrante pelos crimes de injúria, perturbação do trabalho ou do sossego alheio, desacato e vias de fatos. De acordo com a Polícia Civil (PC), a mulher foi encaminhada ao sistema prisional, e segue à disposição da Justiça.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice