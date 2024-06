Duas pessoas morreram em uma batida causada por um motorista que avançou uma sinalização de pare em um cruzamento em Araguari, no Triângulo Mineiro, nesse domingo (23/6). Gêmeos de 2 anos ficaram feridos com o impacto. Vídeos de câmeras de segurança mostram o momento da colisão. Um das vítimas foi projetada para fora do carro.

A colisão aconteceu no cruzamento das ruas Niquelândia e Formosa. No vídeo que mostra a batida é possível ver que um carro branco não para na sinalização obrigatória da Rua Formosa e acerta a lateral de outro carro, de cor prata, que seguia com a preferência no local.

Um dos carros só parou quando bateu na parede de um bar na esquina e o outro seguiu pela rua até acertar uma moto estacionada e o motorista cair para fora do automóvel após a porta abrir.

O condutor que furou o cruzamento ficou ferido, mas sua esposa, de 37 anos, morreu. Eles estavam no carro branco, onde também iam os filhos gêmeos do casal. Os três feridos foram atendidos em Araguari, mas encaminhados para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia.

No veículo prata estava apenas o condutor, de 53 anos, que também morreu por causa da batida. Segundo testemunhas, todas as pessoas nos dois veículos estavam sem cinto de segurança, informação que foi repassada à Polícia Militar.