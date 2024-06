As polícias Militar e Federal prenderam no interior de São Paulo, depois de 11 anos, um homem condenado por assassinar a sogra e o enteado em Uberlândia, no Triângulo Mineiro . O fugitivo tem uma pena de 28 anos a ser cumprida pelo duplo homicídio.

A ação para prisão do homem de 39 anos foi em conjunto entre as polícias militar mineira e paulista, além da PF. Informações das três corporações levaram os policiais até Ouroeste (SP), cidade em que o foragido se escondia.

O crime foi cometido no dia 15 de novembro de 2008. As vítimas, a sogra de 60 anos e o enteado de 12 anos, foram encontrados mortos na casa onde moravam, pela filha da mulher. Eles foram enforcados com uma corda e tinham marcas de outras agressões pelos corpos.

Ele foi apontado pela Polícia Civil à época como suspeito, por conta de brigas constantes com a sogra e por ter sido visto na casa da vítima no dia do assassinato.

Ele chegou a ser preso e confessou a morte das duas pessoas. Em 2013, foi julgado e condenado, mas conseguiu o direito de recorrer da decisão em liberdade e fugiu.

Encontrado no interior paulista, foi ouvido na Delegacia de Polícia de Fernandópolis (SP) e seguirá preso em São Paulo à disposição da Justiça de Minas Gerais.