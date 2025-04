Vídeo: homem 'duro' é expulso pelado de hotel por não pagar programa em BH

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Um homem foi expulso de uma casa de prostituição no Centro de Belo Horizonte depois de se recusar a pagar um programa sexual. Apesar da situação ser “comum”, desta vez as profissionais do sexo decidiram mandar o cliente embora sem nenhuma roupa.

O caso foi registrado na saída do Hotel São Paulo, na Rua São Paulo, quase esquina com a Rua Guaicurus. Em um vídeo, gravado por pessoas que passavam pelo local, é possível ver o homem saindo nu do local.

Ele é acompanhado por dois homens. Ao fundo, a pessoa que grava as imagens afirma que o "peladão" não pagou pelo serviço das garotas de programa e por isso foi expulso sem as roupas.

“É mano, as meninas roubaram a roupa do cara [...] Ele não pagou as putas ‘deu’ ruim né”, diz aos risos.

Enquanto andava pela rua, o homem ainda é agredido por uma mulher que o acerta com um cabo de vassoura. Procurada, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) afirmou que não há registro de ocorrência para o caso.