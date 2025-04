Vídeo: pneu de caminhão se solta, quase acerta frentista e danifica posto

Um frentista escapou por pouco de ser atingido por um pneu desgovernado em Lavras, no Sul de Minas, na manhã dessa quinta-feira (24/4). O caso aconteceu no cruzamento entre a Rua Otacílio Negrão de Lima e a Avenida JK, onde câmeras de segurança registraram o momento em que a roda de um caminhão cruzou a via, entrou no pátio de um posto de combustíveis e quase acertou o trabalhador.

Nas imagens, é possível ver o pneu rolando pela rua, dobrando a esquina e seguindo em alta velocidade até atravessar o pátio do posto. O frentista, ao perceber que seria atingido, saltou para o lado e evitou o impacto. A roda só parou ao colidir com a proteção de uma das bombas de combustível.



Segundo os funcionários do posto, apesar do susto, ninguém ficou ferido. Uma cliente que abastecia o carro no momento do incidente teve parte do veículo danificado.

Ainda não se sabe de onde veio o pneu. A suspeita é de que ele tenha se soltado de um caminhão, mas, até o momento, o proprietário do veículo não foi localizado.