Bando é preso acusado de roubar 15 peças de picanha em supermercado de MG

Sete homens e duas mulheres foram presos em Uberaba, no Triângulo Mineiro, nessa quinta-feira (24/4), por uma equipe da Polícia Militar (PM) da cidade, sob suspeita de roubo, porte ilegal de munição, associação criminosa e tráfico de drogas.

Segundo o registro policial, após o roubo no supermercado Mart Minas, os policiais, e informações passadas pelo Setor de Inteligência, conseguiram identificar o veículo utilizado no crime e a residência da suposta quadrilha.

No local, os militares apreenderam o veículo utilizado no crime e ainda 15 peças de picanha e também 10 frascos de desodorante e dois potes de Nutella; supostamente produtos roubados do Mart Minas.

Além disso, foram apreendidos um simulacro de arma de fogo, munição calibre 32, 36 pedras de crack, uma balança de precisão e R$ 50 em dinheiro.

Os suspeitos e o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil (PC).