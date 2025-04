Homem é preso por bater em enteado com cabo de celular; mãe é investigada

O padrasto de uma criança de 3 anos foi preso por ter espancado o enteado com um cabo de carregador de celular, nessa quinta-feira (24/4), no Bairro Santa Mônica, em Uberlândia. As marcas nas costas da criança denunciaram a gravidade da agressão.

De acordo com a Polícia Militar (PM), dois dias antes da agressão, a mãe do menino teria deixado o filho em casa com o homem para usar drogas. Ela saiu de casa e quando ela voltou e percebeu as agressões, houve briga entre o casal. O barulho chamou a atenção dos vizinhos que chamaram a PM.

A Polícia Civil investiga o que motivou o homem, de 22 anos, a agredir a criança. Ele foi preso em flagrante. "O padrasto foi autuado em flagrante pela lesão corporal no ambiente doméstico e a mãe, por, aparentemente, ter negligenciado a criança, será incluída no inquérito", disse a delegada Lia Valechi.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba as notícias relevantes para o seu dia

A mulher não foi presa, mas o Conselho Tutelar foi acionado pela Polícia Civil. O órgão vai acompanhar o caso e analisar, por meio de visitas à família, se será o caso de afastamento da criança do núcleo familiar.