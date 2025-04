MG: homem é espancado até a morte após pedir irmãos para baixarem som

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Por causa do som alto de um carro, Fábio José Gonçalves, nascido em Lagamar, foi morto em um bar no povoado de Cunha, em Paracatu, no Alto Paranaíba, na noite do último sábado, depois de ter sido espancado. Um dos autores foi preso.





Segundo o Boletim de Ocorrências, era tarde da noite e dois irmãos estavam dentro de um carro ouvindo música, só que o som estava muito alto.





Fábio, que se sentia incomodado, resolveu pedir para que baixassem a música. Ele se aproximou do carro e fez o pedido. No entanto, isso teria irritado os irmãos.





A dupla desceu do carro e começou a bater em Fábio, com socos e chutes. Na tentativa de escapar das agressões, a vítima correu para um bar.





No entanto, ele foi alcançado por um dos irmãos, que continuou a agredi-lo. Ele somente parou quando Fábio estava caído no chão. Quando os policiais chegaram no local encontraram Fábio caído, desfalecido.





No local, os militares conseguiram informações sobre um dos irmãos, de 42 anos, que foi preso em casa. O outro conseguiu fugir. O caso é investigado pela Polícia Civil.



