Vacinação contra hepatite A será ampliada em BH

A vacinação contra hepatite A será ampliada a partir desta terça-feira (22/4) em Belo Horizonte. Segundo a Prefeitura de BH (PBH), serão imunizados, conforme recomendação do Ministério da Saúde, os usuários da Profilaxia Pré-Exposição (PrEP).

Também serão vacinadas as pessoas que tiveram contato com casos positivos para a doença, mediante avaliação e contato prévio da equipe da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

O esquema vacinal é composto por uma ou duas doses, a depender da condição e comprovação vacinal da pessoa. A aplicação da vacina será realizada em unidades específicas, que vão disponibilizar as 3 mil doses recebidas, de acordo com o público. Os endereços dos locais podem ser conferidos no portal da PBH.

A vacina também está disponível no Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE) para pessoas acima de 1 ano de idade que tenham: hepatopatias crônicas; coagulopatias; pessoas vivendo com HIV; imunossuprimidos; doenças de depósito; fibrose cística; trissomias; candidatos a transplante de órgãos; doadores de órgãos cadastrados em programas de transplantes; e pessoas com hemoglobinopatias.

Público alvo

Os usuários de Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) devem ser vacinados contra a hepatite A independentemente de contato com pessoa positiva para a doença. Para os usuários de PrEP acompanhados no SUS, em Serviços de Atenção Especializada (SAE), a vacina será ofertada preferencialmente no mesmo local de acompanhamento. Para os que fazem acompanhamento na atenção primária ou em serviços privados, será ofertada preferencialmente no serviço onde o usuário retira a PrEP.

No caso de contactantes sexuais e domiciliares de casos confirmados da doença, equipes de rastreamento da SMS estão fazendo contato com os pacientes, solicitando o nome e telefone dos contatos sexuais e domiciliares ocorridos durante o período de transmissão. Com estes dados, a equipe de rastreamento fará contato com as pessoas indicadas para melhor compreensão da época da exposição e avaliação da indicação da vacina.



A aplicação das doses será realizada em unidades específicas, após contato da equipe da SMS.

Monitoramento da doença

Durante o mês de abril, a prefeitura está realizando um monitoramento das pessoas que tiveram suspeita ou confirmação de hepatite A recentemente. A ação é uma parceria entre o Ministério da Saúde e a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. Equipes dos órgãos entram em contato com as pessoas via e-mail ou telefone.

Hepatite A

Em Belo Horizonte, durante todo o ano de 2023, houve oito casos de hepatite A confirmados. Já em 2024 foram 176, e, em 2025, somente no primeiro trimestre, 73. Para garantir que a população esteja prevenida, na rotina, a vacina contra a hepatite A faz parte do calendário infantil, no esquema de uma dose aos 15 meses de idade, podendo ser utilizada a partir dos 12 meses até os 4 anos, 11 meses e 29 dias.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia