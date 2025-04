Caminhão de suplemento animal pega fogo na BR-262

Uma carreta que transportava suplemento em pó para gado pegou fogo na manhã desta segunda-feira (21/4) na BR-262, na altura de Pará de Minas, Região Central de Minas Gerais. O caminhão queimou por completo, assim como sua carga.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o condutor informou que o incêndio teria começado embaixo do veículo. Ele tentou apagar as chamas com um extintor mas não teve sucesso e o fogo se espalhou. Foram usados aproximadamente 3 mil litros de água no combate às chamas.

Ninguém se feriu. O trânsito ficou totalmente interditado durante o trabalho do CBMMG. Posteriormente uma pista foi liberada e a carreta permaneceu no local aguardando reboque.

A causa do incêndio não foi divulgada.