Abrace a Serra de Moeda reúne 3 mil pessoas em ato pela proteção ambiental

O Topo do Mundo, localizado em Brumadinho, presenciou mais um ato da ONG Abrace a Serra da Moeda nesta segunda-feira (21/04). Com o tema “A água nos une, juntos pela vida”, o evento deste ano reuniu cerca de três mil pessoas em um abraço simbólico ao meio-dia.





“Nossa, foi lindo, graças a Deus. Eu acho que dos últimos anos foi um dos abraços mais bonitos que a gente já teve. A Serra da Moeda é um patrimônio natural, mas que ele tem prazo de validade se a gente não fizer nada. Eu sinto que eu estou fazendo um pouquinho da minha parte”, disse a advogada e ambientalista Beatriz Vignolo, presidente da ONG.





O objetivo da ONG, que já realiza o protesto há 18 anos, é chamar a atenção das autoridades e da população mineira sobre os impactos ambientais, sociais e hídricos causados por grandes empreendimentos na região. O local abriga o aquífero Cauê, importante fonte de abastecimento de água para as comunidades próximas.

“Já tivemos algumas conquistas como o Monumento Natural Estadual da Serra da Moeda e o Monumento Natural Municipal da Mãe d'Água, que são unidades de proteção integral que garantem a proteção das nascentes. Mas no que se refere à expansão da mineração, à expansão urbana e da indústria, a gente tem ainda alguns problemas”, afirma Vignolo.

A ativista explica que a data escolhida para o protesto anual, dia 21 de abril, se deve ao fato de o feriado de Tiradentes marcar a luta dos mineiros contra a exploração das riquezas do estado.

O abraço contou com apresentações musicais e com a participação do Rei Batuque, do Quilombo de Marinhos, e do bloco do Espinhaço.





Imprevisto no meio do caminho





Ao Estado de Minas, Beatriz contou que conseguiu uma parceria com a Faculdade Asa e com a Prefeitura de Brumadinho que cederam, cada uma, dois ônibus para transportar a população interessada até o local do protesto. Entretanto, durante o trajeto, os motoristas dos dois ônibus da prefeitura receberam uma ligação e tiveram que retornar com os manifestantes para os respectivos pontos de partida.

“Ainda não sabemos o motivo do cancelamento. Tivemos que contar com apoio da Faculdade Asa de Brumadinho, que disponibilizou os transportes para trazer parte dos moradores. Mesmo assim, muita gente ficou sem acesso ao local da manifestação”, disse a presidente da ONG. “Graças a Deus deu tudo certo no final”, completa.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Brumadinho e, até o momento da publicação da matéria, ainda não obteve resposta.