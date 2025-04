Sinos dobram pela morte do papa Francisco em São João del Rei

Sinos de todas as igrejas de São João Del-Rei, no campo das Vertentes, tocam desde as 9h da manhã desta segunda-feira (21/4) em homenagem ao papa Francisco, que morreu nesta madrugada. Em todas as igrejas eles seguem dobrando até ao meio-dia executando um toque especial, exclusivo para a morte de um papa.

De acordo com o secretário municipal de Cultura da cidade, Caio Henrique Andrade do Carmo, essa é uma tradição preservada pela Igreja Católica em São João del-Rei, que tem uma tradição de dobre de sinos, considerada um patrimônio cultural imaterial.

Sinos de todas as igrejas de São João Del-Rei, no campo das Vertentes, tocam desde as 9h da manhã Edésio Ferreira/EM/D.A Press

Os toques de hoje, segundo ele, são os de exéquimas, como é chamada a cerimônia que sucede a morte do papa. "Toda a igreja chora a morte do Papa Francisco, por isso os sino estão tocando sucessivamente, seguindo um rito romano da morte do Papa. É um patrimônio imaterial, referenciado, e todos os toques são registrados, então todas as celebrações, sejam elas de alegria, de morte, ou de festividades da Igreja Católica, eles têm os toques especiais", explica.

A morte de Jorge Mario Bergoglio, o Papa Francisco, foi confirmada nesta segunda-feira (21/4) pelo Vaticano. Ele morreu aos 88 anos após semanas internado para tratar uma bronquite que causou dificuldades respiratórias. Diagnosticado com pneumonia bilateral, ele havia recebido alta hospitalar há cerca de um mês.

Primeiro papa sul-americano da história da Igreja Católica, Francisco foi escolhido em 2013, após a renúncia de Bento XVI. Jesuíta, adotou o nome de São Francisco de Assis, símbolo da humildade, da amor à natureza e da caridade com os pobres.